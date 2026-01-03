OL : Endrick, la grande attraction à Lyon

S’entraînant avec l’équipe de l’OL depuis lundi, Endrick est la grande attraction à Lyon. La rencontre avec les supporters du club a finalement eu lieu, vendredi.

Endrick – supporters de l’OL, un premier rendez-vous manqué

Nouvelle recrue de l’OL cet hiver, Endrick n’et pas qualifié pour disputer le match contre l’AS Monaco, ce samedi (17h) dans la Principauté. Néanmoins, il s’entraîne depuis la reprise avec l’équipe de Paulo Fonseca. Un groupe de supporters avaient bravé le froid hivernal pour venir voir l’attaquant brésilien au Groupama OL Training Center, lundi dernier.

L’entraînement de ce jour-là étant à huis clos, ils avaient seulement pu l’entrevoir en voiture, quittant le centre. Les fans de l’Olympique lyonnais s’étaient contentés d’un signe de la main de leur nouveau joueur.

Le Brésilien s’offre un bain de foule au GOLTC

Quelques jours plus tard, Endrick a sacrifié à la tradition. Il est allé à la rencontre des supporters du club rhodanien, lors de l’entraînement de vendredi. Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 19 ans s’est arrêté devant le GOLTC où une vingtaine de supporters étaient venus le voir. Il a échangé avec eux, tout en leur souriant. Il a signé des autographes, notamment sur des maillots déjà floqués de son nom et s’est rendu disponible pour les selfies, en croire le quotidien sportif.

Absent face à l’AS Monaco, l’international Brésilien (14 sélections) jouera probablement son premier match avec l’OL, le dimanche 11 janvier, face au LOSC, lors des 16es de finale de la coupe de France. Mais avant, il est la grande attraction à Lyon où les supporters s’impatientent de voir faire ses débuts avec les Gones.

