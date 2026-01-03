INFO PSG : Nouvelle tuile avant le derby contre le Paris FC

À la veille du derby contre le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a fait le point sur le groupe de Luis Enrique. Et les mauvaises nouvelles continuent pour l’entraîneur parisien.

PSG : Le Point médical avant la réception du Paris FC

À la veille du derby face au Paris FC, programmé ce dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a fait un point complet sur l’état de son effectif. Il concerne quatre joueurs. Selon le bref communiqué du PSG, Kang-In Lee, touché à la cuisse gauche, poursuit sa reprise de manière individualisée.

Le milieu offensif sud-coréen reste sous surveillance et sa présence pour le derby semble compromise. La mauvaise nouvelle concerne Quentin Ndjantou. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite, le jeune ailier (18 ans) sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines et manquera donc ce rendez-vous important.

De son côté, Matvey Safonov continue un travail spécifique après sa fracture de la main gauche contractée lors de finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Le gardien de but russe n’est pas encore apte à reprendre l’entraînement collectif.

Enfin, le jeune portier Martin James (17 ans), diminué par une maladie, reste au repos et demeure incertain pour la réception du Paris FC. Mais ce point médical n’est pas exhaustif.

Khvicha Kvaratskhelia incertain contre le Paris FC ?

S’il n’est pas cité dans le communiqué médical publié ce samedi matin par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia pourrait lui aussi manquer le match de la 17e journée de Ligue 1 face au Paris FC.

D’après les informations livrées par RMC, l’attaquant géorgien du Paris SG a été victime d’un coup à l’entraînement vendredi, restant ainsi en salle lors de l’entraînement de ce jour. Luis Enrique devrait donner plus de précision sur la situation du joueur de 24 ans dans sa conférence de presse d’avant-match.