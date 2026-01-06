Mercato OM : Incroyable revirement pour Robinio Vaz !

Révélation de la saison du côté de l’OM, Robinio Vaz ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. En négociations avec l’attaquant de 18 ans depuis plusieurs mois, la direction marseillaise aurait finalement pris une décision radicale concernant son avenir.

Mercato : L’OM stoppe les pourparlers avec Robinio Vaz

Avec déjà quatre buts déjà marqués en seulement quatre matchs, et un style comme les supporters marseillais adorent, Robinio Vaz a tout pour devenir la future star de l’Olympique de Marseille. Sauf que le joueur formé à Sochaux n’a pas paraphé l’offre de prolongation proposée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le journaliste Romain Canuti révèle que l’OM veut garder son joyau et lui a proposé une augmentation salariale.

« Il a pris une autre dimension ces derniers mois et, logiquement, le club souhaite aujourd’hui le récompenser. L’OM veut l’augmenter. Ils sont conscients d’avoir de la chance et veulent lui proposer un salaire à la hauteur de son importance, afin d’éviter tout reproche », explique le journaliste du quotidien Le Phocéen, qui ajoute que le clan Vaz se montrerait très gourmand dans les discussions.

« Mais ses conseillers ont reçu des offres de Premier League avoisinant les 20 millions d’euros. Ils estiment que, dans cet effectif, peu de joueurs sont capables de rapporter une telle somme et souhaitent donc un salaire en conséquence », indique Canuti. Face à cette situation, le club entraîné par Roberto De Zerbi aurait mis un terme aux pourparlers.

Robinio Vaz disponible pour 30M€

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz pourrait faire ses valises et quitter les rangs de l’OM durant ce mercato. D’après le journal L’Équipe, le club olympien proposait à l’international français U20 un salaire de 60.000 euros par mois contre 10.000 euros actuellement.

Ce lundi, alors que Roberto De Zerbi niait avoir écarté son jeune attaquant pour son refus de prolonger, le quotidien sportif annonce que l’enfant de Mantes-la-Jolie pourrait être transféré cet hiver en cas de grosse offre. Toujours selon la même source, Aston Villa et Francfort seraient déjà venus aux renseignements et l’OM, de son côté, auraient exigé entre 25 et 30 millions d’euros pour laisser partir Robinio Vaz.

« L’Olympique de Marseille a stoppé les négociations pour une prolongation de Robinio Vaz au bout de 2 mois, car le club aurait proposé un salaire multiplié par six au jeune joueur français, qui demandait plus. Les dirigeants seraient désormais tentés de profiter de la cote de son jeune joueur. Il n’est pas officiellement sur le marché, mais son prix a été fixé entre 25 et 30M€ », explique L’Équipe. Affaire à suivre…

