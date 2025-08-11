ASSE : Trois blessés inquiètent déjà Horneland !

Dès la première journée de Ligue 2, l’ASSE a montré des signes de fragilité physique inquiétants. Trois joueurs majeurs, Aïmen Moueffek, Augustine Boakye et Ebenezer Annan, ont dû quitter prématurément le terrain face au Stade Lavallois (3-3), de quoi susciter l’inquiétude autour de leur état de forme.

ASSE : Trois sorties précoces, un signal d’alarme pour Horneland

Samedi soir, sur la pelouse du Stade Lavallois, l’ASSE a vécu un premier accroc dans ce championnat où la moindre faiblesse peut coûter cher. Aïmen Moueffek, Augustine Boakye et Ebenezer Annan, tous remplaçants précocement, n’ont pas pu tenir la distance. Igor Miladinovic, João Ferreira et Lassana Traoré ont dû pallier ces absences successives entre la 62e et la 85e minute. Ce coup dur physique est d’autant plus inquiétant qu’il survient dès l’entame de la saison.

En conférence de presse, Eirik Horneland a tenu à calmer les esprits tout en reconnaissant la difficulté : « Pour Annan, Moueffek et Boakye, c’étaient des crampes. Il faut aussi voir les minutes de temps de jeu qu’ils ont eues sur cette préparation et sur la saison dernière, ils ont besoin de préparation pour revenir à leur top niveau ». Une mise en garde claire sur la nécessité de retrouver une forme optimale.

Horneland optimiste malgré un début de saison délicat

Malgré ces signaux préoccupants, le technicien norvégien refuse de céder au pessimisme. « Il y a des manques physiques à remplir mais petit à petit on va arriver à notre meilleur rendement », a-t-il insisté, conscient que la route vers la pleine forme sera progressive. Le coach stéphanois avait déjà prévenu que ce début de saison serait « un peu difficile », soulignant les enjeux de la reprise après une préparation incomplète.

Avec ce début chaotique, l’ASSE devra gérer avec prudence ses cadres pour éviter que ces premières blessures ne deviennent un handicap durable. La saison est longue, et le temps sera le meilleur allié des Verts pour retrouver la compétitivité attendue. Mais l’ombre d’une fragilité physique plane déjà sur Saint-Étienne.