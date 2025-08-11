Mercato ASSE : Un renfort arrive de Manchester à Sainté

L’ASSE a accueilli un nouveau renfort avant le match nul contre le Stade Lavallois à Laval (3-3), lors de la première journée de la Ligue 2, samedi.

Mercato : Paolo Gaudino renforce le staff technique de l’ASSE

L’ASSE a été tenue en échec lors de son premier match de Ligue 2, en l’absence de quelques joueurs blessés, dont le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière. Lors de la rencontre avec le Stade Lavallois, Eirik Horneland a déploré un déficit physique chez Aïmen Moueffek, Augustine Boakye et Ebenezer Annan. Ces trois jours ont été sortis prématurément du jeu parce qu’il avait des crampes selon leur entraîneur.

Lisez aussi : ASSE : Trois blessés inquiètent déjà Horneland !

Concernant les blessés et absents, il y avait Lucas Stassin (meilleur butuer des Verts en 2024-2025), Djylian N’Guessan, Maxime Bernauer, Benjamin Bouchouari et la recrue estivale Mahmoud Jaber. Les deux premiers sont en reprise et n’étaient pas aptes à rejouer contre le Stade Lavallois.

À voir

Mercato OM : Un roc arrive à Marseille !

Justement, une bonne nouvelle est tombée l’AS Saint-Etienne concernant les joueurs en réathlétisation après une blessure grave. Selon les informations de Peuple-Vert, la direction du club a engagé Paolo Gaudino, en provenance de Manchester United où il a passé 13 années. Il s’agit d’un préparateur physique spécialisé en réathlétisation comme indiqué par la source.

Selon nos informations, Paolo Gaudino a rejoint l'ASSE. Ce préparateur physique débarque de Manchester United où il était depuis… 2012.

👇 #ASSE https://t.co/wrzzCIFf65 — Peuple Vert (@PeupleVertFr) August 11, 2025

Lisez aussi : Mercato ASSE : La stratégie secrète des dirigeants des Verts

Les responsables de Kilmer Sports Ventures poursuivent donc le renforcement des staffs technique et médical, ainsi que la restructuration de l’organigramme de l’ASSE. Pour rappel, le club stéphanois a recruté plusieurs experts cet été, notamment David Tivey, un spécialiste de la préparation individualisée.