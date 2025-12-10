ASSE : Irvin Cardona fait une révélation sur lui-même !

Irvin Cardona, l’attaquant de l’ASSE, vit un tournant important de sa vie et se confie sur sa nouvelle vie de papa. Entre performances sur le terrain et bonheur familial, le joueur dévoile un côté intime encore peu connu des supporters.

ASSE : Une défaite frustrante à Dunkerque pour Saint-Etienne

Samedi soir, l’ASSE s’est inclinée 1-0 sur la pelouse de Dunkerque, dans un match où le manque de réalisme a cruellement pénalisé les Verts. Privés de Ferreira et Boakye, les hommes d’Eirik Horneland avaient pourtant construit leur trio offensif autour de Davitashvili, El Jamali et Cardona. Dès l’entame, l’attaquant marseillais et Miladinovic se montrent dangereux, mais sans réussir à transformer leurs occasions.

Malgré une première période animée et des situations prometteuses, le score reste vierge à la pause. Le manque de précision se fait sentir, et Dunkerque, patient et méthodique, finit par profiter d’un moment de flottement en seconde période. Bardeli inscrit l’unique but à la 74e minute, offrant la victoire aux locaux et freinant la dynamique des Verts.

Cardona : un nouveau rôle, de nouvelles émotions

Si le terrain a réservé des déceptions, la vie personnelle d’Irvin Cardona connaît un bonheur immense. L’attaquant s’est ouvert sur sa récente paternité : « Ça y est, oui, c’est incroyable ! Ça va bien, on est encore à l’hôpital, elle n’est pas encore sortie. C’est magique, c’est incroyable. Je m’étais fait une idée, mais impossible d’imaginer le bonheur que ça procure. Les émotions aussi… J’essaye de récupérer, parce que forcément on dort un peu moins, mais j’espère que ça va me donner de la force et qu’on va continuer sur cette lancée. »

Lorsque la question de célébrer un but pour sa petite Elena lui est posée, Cardona reste touchant : « Je n’y ai pas encore pensé, mais forcément, si ça vient à rentrer, je ferai un signe pour elle, parce qu’on est heureux et ça permet de partager des moments avec tous les gens qui nous suivent, donc c’est important pour nous. » Ce mélange d’émotion et de professionnalisme montre un joueur conscient de ses responsabilités, sur et en dehors du terrain.

Geoffroy-Guichard, prochaine étape cruciale

L’ASSE reste deuxième du championnat, mais la victoire manquée à Dunkerque rappelle l’importance de concrétiser les temps forts. Les regards se tournent déjà vers le match de ce samedi contre Bastia. Les supporters espèrent voir un Cardona inspiré par sa nouvelle paternité, capable de transformer ses émotions en performance et de guider les Verts vers la victoire.

Avec ce mélange d’intimité et de football, Irvin Cardona s’affirme comme un joueur complet, dont l’énergie et la motivation pourraient bien faire la différence dans la course au sommet de la Ligue 2.

