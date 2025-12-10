Merci OM : C’est confirmé ! Marseille prépare un joli coup à l’OGC Nice

Marseille avance masqué, mais avance. Et cette fois, l’OM semble tenir une piste aussi séduisante que réaliste du côté de l’OGC Nice. Les premières révélations confirment un intérêt concret pour Sofiane Diop, qui ne resterait pas insensible au projet olympien.

Mercato OM : Marseille passe à l’action pour Sofiane Diop

L’information a fait frémir la planète OM : Christopher Rocchia, formé à Marseille, a confirmé en direct que « Sofiane Diop, il y a eu des contacts, ça, c’est réel ». Une phrase lâchée sans filtre dans Débat Foot Marseille, preuve que l’intérêt marseillais dépasse le simple bruit de couloir. Rocchia ne cache d’ailleurs pas le caractère encore embryonnaire du dossier : « Ils ont pris contact, ils discutent, il n’y a pas de contrat qui a été mis sur la table ».

Le joueur de Nice, sous contrat jusqu’en 2027, réalise une saison pleine avec 6 buts et 2 passes décisives. De quoi susciter la curiosité d’un OM en quête d’un créateur fiable. Plus intéressant encore, Rocchia jure que le joueur est réceptif : « C’est un projet qui lui plaît, qui l’intéresse ». À Marseille, on commence déjà à imaginer le Vélodrome s’enflammer pour son profil de meneur créatif.

Sofiane Diop, le 10 que Marseille attend ?

Rocchia n’a pas seulement livré une information mercato : il a dressé un portrait particulièrement flatteur de Diop. « C’est un vrai numéro 10 et c’est un numéro 10 qui court », insiste-t-il, soulignant un profil rare dans le football moderne. Travailleur, technique, polyvalent, Diop coche toutes les cases du joueur capable de devenir le chef d’orchestre du milieu olympien.

L’ancien Marseillais poursuit même l’éloge : « Il est largement au-dessus de la moyenne ». Pour illustrer, il décrit un créateur complet : « Il va chercher les ballons en bas, il fait des passes décisives, il tire de loin, il marque, il court beaucoup ». Une panoplie qui séduit déjà les supporters marseillais, en quête d’un véritable maître à jouer.

Un coup parfait pour Marseille… si Nice accepte de discuter

Le dossier est lancé, l’intérêt est mutuel, mais reste l’obstacle principal : l’OGC Nice. Indispensable cette saison, Diop n’est pas un joueur que le Gym laissera filer facilement. L’Olympique de Marseille devra donc convaincre, sportivement, mais aussi financièrement. Pour l’heure, les discussions ne font que commencer. Mais une certitude émerge : Marseille tient peut-être là son prochain gros coup.

