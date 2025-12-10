Horneland dos au mur : l’ASSE exige un miracle

Sous pression après un revers inquiétant de l’ASSE, Eirik Horneland joue peut-être les jours les plus décisifs de son mandat. Entre pression populaire et exigences sportives, le Norvégien n’a plus le droit à l’erreur. Deux matchs, pas un de plus, pour convaincre un club qui doute et une direction qui s’impatiente.

ASSE : Un ultimatum brutal qui change tout pour Horneland

À Saint-Étienne, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas… sauf pour la pression, qui ne cesse de grimper. La défaite contre Dunkerque (0-1), aussi froide qu’un vent d’hiver dans le Forez, a relancé toutes les interrogations autour d’Eirik Horneland. Le succès acquis à Troyes et les éclaircies entrevues en Coupe de France ? Déjà balayés. L’entraîneur se retrouve désormais face à un ultimatum implacable : réussir la réception de Bastia puis survivre au déplacement à Nice.

Deux marches abruptes, deux verdicts potentiellement définitifs. Pour Kilmer Sports Ventures, l’actionnaire majoritaire, il ne s’agit plus seulement de résultats, mais de garanties. Maîtrise collective, cohérence tactique, attitude… À ce stade, tout compte. Horneland doit montrer que son ASSE peut enfin sortir de cette irrégularité chronique qui exaspère Geoffroy-Guichard depuis trop longtemps.

Titre en L2 et parcours en Coupe : les deux clés du salut

Le premier défi est clair comme une consigne de vestiaire : offrir une fin d’année solide et rassurante. Le Norvégien doit prouver que son projet tient debout, que ses idées peuvent porter l’équipe vers le haut, et non vers de nouvelles turbulences. Dans un club où l’exigence frôle parfois la dévotion, il n’a plus le luxe du temps. Le second objectif est plus ambitieux encore : assumer un cap vers le titre en Ligue 2, pierre angulaire du projet Kilmer.

L’ASSE ne peut se contenter de jouer les seconds rôles. Et la Coupe de France, loin d’être un simple à-côté, doit servir de tremplin émotionnel pour réconcilier un public sceptique et revigorer une institution toujours fragile. Horneland le sait : ces deux matchs peuvent tout décider. Dans le Forez, l’heure est venue de transformer la peur en exploit.

Avant l’ASSE, le SC Bastia entre crise et restructuration