Parc des Princes : Le projet hallucinant qui peut retenir le PSG

Paris joue gros avec le Parc des Princes. Alors que le PSG envisage sérieusement de quitter son antre historique, un projet titanesque pourrait tout changer. Emmanuel Grégoire, candidat à la Mairie de Paris, dévoile une vision urbaine inédite pour convaincre le club de rester dans la capitale.

Un Parc des Princes réinventé pour le PSG ?

Le bras de fer entre le PSG et la Mairie de Paris semblait verrouillé… jusqu’à l’entrée en scène d’Emmanuel Grégoire. Contrairement à Anne Hidalgo, inflexible sur la vente du Parc des Princes, l’ancien adjoint se montre ouvert et déroule un plan d’envergure mêlant écologie, économie et émotion. Un cocktail ambitieux destiné à séduire Doha et redonner un souffle neuf au quartier.

Dans L’Équipe, Grégoire détaille son idée maîtresse, une véritable métamorphose verte autour du stade. « Mon exigence, c’est qu’on verdisse au maximum les alentours, et qu’on rende les abords du Parc agréables pour le public », affirme-t-il. Son projet repose sur deux zones distinctes, dont la première verrait la couverture partielle du périphérique. Une audace architecturale visant à créer « un grand jardin connecté à la Porte de Saint-Cloud ». Rien que ça.

Un écosystème pour doper les revenus du club

Mais Grégoire ne s’arrête pas à l’esthétisme. Pour retenir un PSG tenté par Poissy ou Massy, il mise aussi sur le nerf de la guerre : les revenus commerciaux. Sur la zone multisports, aujourd’hui vieillissante, il propose une restructuration profonde et stratégique. Un bel argument pour un club obsédé par sa croissance. « Je proposerai la cession sous forme de bail d’occupation […] de la partie qui comprend le stade Géo André, la station essence, le parking et l’ancien Go Sport », explique-t-il.

L’objectif ? Déployer des activités économiques capables d’offrir de nouvelles ressources au PSG. Mieux encore : « Ce programme immobilier permettra à la fois de dégager des recettes pour le club mais aussi d’offrir des services pour les supporters, même en dehors des jours de match ». Une promesse qui résonne comme un clin d’œil appuyé aux dirigeants parisiens.

Entre vision écologique, transformation urbaine et opportunités financières, ce projet hallucinant, autour du Parc des Princes, pourrait rebattre les cartes d’un dossier brûlant. Reste à savoir si le PSG se laissera séduire… ou prendra la tangente vers un nouveau royaume.

