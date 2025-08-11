OM : Greenwood éclaboussé par un scandale après Aston Villa

L’altercation de Mason Greenwood, survenue lors du match amical entre l’OM et Aston Villa (3-1), soulève des questions. Son geste présumé a même ravivé des tensions auprès du public britannique.

OM : Greenwood accusé d’avoir craché sur un joueur d’Aston Villa

Mason Greenwood subit de vives critiques même avant le démarrage de la saison. Cette fois, l’attaquant anglais a été impliqué dans une altercation à l’issue du match entre l’Olympique de Marseille et Aston Villa (3-1). Ce geste suscite diverses commentaires dans la presse britannique.

Plusieurs médias, dont The Sun et le Daily Mirror, rapportent que Mason Greenwood aurait craché sur le milieu de terrain belge Amadou Onana. Ce geste aurait été le point de départ d’une échauffourée sur le terrain. Le Belge, furieux, aurait déchiré le maillot de l’ailier marseillais.

L’Olympique de Marseille refuse de s’enflammer

Face à cette tension palpable, Roberto De Zerbi a immédiatement remplacé son joueur. Même si le clame est revenu, cette altercation n’améliore pas l’image de Mason Greenwood en outre-Manche. L’ancien Mancunien est déjà considéré comme persona non grata en Premier League en raison de son passé judiciaire. Toutefois, à Marseille, la réaction est plus mesurée.

Dès son arrivée à l’été 2024, Greenwood s’est imposé comme le nouveau leader offensif de l’OM. Son comportement sur le terrain était jusque-là irréprochable. Le club dirigé par Pablo Longoria refuse donc s’enflammer sur cette polémique, tant qu’aucune preuve concrète n’a été apportée pour étayer les accusations de la presse anglaise.