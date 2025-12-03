OM : De Zerbi enregistre un important retour avant LOSC

Après le nul contre Toulouse, l’OM tentera de battre LOSC ce vendredi. Roberto De Zerbi pourra même compter sur un renfort de poids pour ce choc. Amir Muillo est de retour.

L’OM se renforce, De Zerbi récupère Amir Muillo

L’Olympique de Marseille a raté une belle occasion de prendre la tête de Ligue 1 ce week-end. Son match nul contre Toulouse (2-1) l’a même relégué à la troisième place. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent vite réagir. Cela passe par une victoire ce vendredi contre à Lille. Trois points seulement séparent les deux équipes.

Le choc LOSC-OM sera déterminant pour l’accès au podium. Et à l’approche de ce duel, De Zerbi enregistre un renfort de poids dans son groupe. La Minute OM le confirme, Amir Murillo a participé à l’entraînement collectif de ce mercredi. Le latéral droit souffrait d’une blessure à la cuisse. Cela l’a empêché de disputer les trois derniers matchs de l’OM.

🔵⚪️ Amir Murillo 🇵🇦 s'est entraîné avec le groupe, à 2 jours du déplacement à Lille !#TeamOM #LOSCOM pic.twitter.com/PfUdgvj9jQ — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 3, 2025

Un atout défensif face au LOSC

L’international panaméen avait contracté cette lésion avec sa sélection nationale, lors de la dernière trêve internationale. Il semble totalement remis et en mesure de tenir son poste face au LOSC, vendredi soir au stade Pierre Mauroy. Le retour d’Amir Murillo constitue un atout défensif pour De Zerbi.

L’’entraîneur de l’OM pourra aussi compter sur ses cadres Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd. La FIFA assoupli sa règle. Elle a notifié aux clubs qu’ils pouvaient conserver leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre prochain avant de les libérer pour la CAN.

