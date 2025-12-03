PSG : Deux forfaits confirmés avant le Stade Rennais !

Le technicien du PSG, Luis Enrique devra composer sans deux cadres pour le choc face au Stade Rennais en Ligue 1.

PSG : Deux absences avant le Stade Rennais

Le choc arrive. Samedi 6 décembre, le PSG reçoit Rennes au Parc des Princes. Le Paris SG doit gagner, rester proche de la première place, ou même la reprendre selon le résultat du RC Lens. Le Stade Rennais, lui, veut enchaîner une cinquième victoire.

Les Parisiens restent sur un revers frustrant. À Monaco, le PSG repart sans point (1-0). Une prestation terne, et la place de leader perdue pour un petit point. Avant cela, Paris alignait trois victoires : Lyon, Le Havre, puis Tottenham en Ligue des Champions. À domicile, Paris reste invaincu, avec seulement trois buts encaissés en six matchs, meilleure performance en France.

Après Monaco, il faudra élever le niveau. Pour ce choc, le tacticien du PSG, Luis Enrique sera privé de deux cadres. Hakimi est forfait. Le Marocain fera son retour après la Coupe d’Afrique des Nations. Désiré Doué aussi reste out. Et derrière eux, deux cas à suivre : Nuno Mendes est incertain, comme Marin, le troisième gardien.

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, a fait son retour dans le groupe la semaine dernière. Mais il n’a pas encore retrouvé totalement sa forme. Il pourrait débuter sur le banc. L’attaque pourrait donc reposer sur Barcola, Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos. À droite, Zaïre-Emery compensera encore l’absence de Hakimi.

