ASSE : Un nouveau signe d’inquiétude pour Lucas Stassin

L’entraîneur de l’ASSE envoie un nouveau message fort à Lucas Stassin, dont le clan souhaite le départ de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : 4 buts en 13 matchs, Lucas Stassin dans le dur !

Recrue phare et meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 1, la saison dernière, Lucas Stassin traverse une période difficile cette saison. Il a tenté de quitter le club à la suite de la relégation en Ligue 2, mais il a été bloqué par les dirigeants stéphanois. Et depuis le début de saison, l’attaquant de 21 ans est dans le dur. Il n’a marqué que 4 buts en 13 matchs disputés en championnat.

Son dernier but remonte au 23 septembre 2025. Cela fait donc plus de deux mois qu’il n’est pas en réussite. De plus, Lucas Stassin est désormais confronté à la concurrence de plusieurs joueurs offensifs, notamment Joshua Duffus, auteur de 3 buts et 3 passes décisives en trois matchs consécutifs avant sa blessure aux ischios.

Le trio Boakye-Duffus-Cardona décisif, Stassin menacé

Décisif contre Pau FC (6-0) et l’ESTAC à Troyes (3-2), le trio Augustine Boakye – Irvin Cardona – Joshua Duffus a marqué des points, poussant Erik Horneland a déclaré qu’il a désormais « de quoi faire offensivement si Lucas Stassin décide de partir ».

Lisez aussi : Mercato ASSE : Quel avenir pour Paul Eymard après la CdF ?

À voir

Mercato OM : La bombe sur De Zerbi enfin confirmée !

Ouvert à un probable départ de l’attaquant Belge, le coach de l’ASSE n’a plus de pression en l’absence de ce dernier. Il peut également compter sur Ben Old, auteur d’un quadruplé en coupe de France.

Le temps de jeu de l’attaquant belge fond

D’ailleurs, le technicien norvégien a réussi à hisser son équipe à la 2e place de Ligue 2, sans trop compter sur le numéro 9 des Verts. Selon les statistiques de Peuple-Vert, il arrive en 13e position au classement des joueurs les plus utilisés, à 2 journées de la mi-saison.

Lucas Stassin a été titulaire 7 fois en 13 matchs joués en Ligue 2 cette saison. Soit seulement 736 minutes de jeu. Touché au mollet pendant la trêve internationale en novembre dernier, l’international Espoirs belge va probablement manquer les prochains matchs contre Dunkerque (6 décembre) et Bastia (13 décembre). Son retour est espéré après la trêve hivernale, en janvier 2023.

Le faible temps de jeu de Lucas Stassin n’est pas du tout bon signe pour lui, dans la mesure où il pourrait voir ses concurrents s’installer solidement dans le Onze. Des doutes pourraient également naître chez le jeune avant-centre, qui est toujours enclin à quitter l’ASSE et la Ligue 2.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Grande nouvelle pour Saint-Étienne !

À voir

Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le PSG

ASSE : De très bonnes nouvelles avant Dunkerque !

Mercato : L’ASSE rate un joueur du PSG, aucun regret !