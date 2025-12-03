Mercato OL : Un joueur de Lyon affole la Premier League

À l’approche de l’ouverture du mercato, l’OL est harcelé pour Tyler Morton (23 ans). Plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par ses services.

OL Mercato : 6 clubs de Premier League foncent sur Tyler Morton

Recrue estivale de l’OL, Tyler Morton s’est imposé rapidement à Lyon. Grâce à son talent et ses qualités techniques, il est devenu l’un des joueurs majeurs de l’équipe de Paulo Fonseca. Il séduit au fil des journées en Ligue 1, mais également en Ligue Europa. Le milieu de terrain a été titulaire à 17 reprises en autant de matchs disputés en championnat et en coupe d’Europe, depuis son arrivée à Lyon.

Ses débuts remarquables et ses performances sous le maillot des Gones ont forcément attiré l’attention de plusieurs clubs sur lui, notamment en Premier League. Selon les informations de TEAMtalk, l’ancien joueur de Liverpool est sur les tablettes de Crystal Palace, Nottingham Forest, Brighton, Tottenham, Newcastle et Everton.

Lyon n’est pas vendeur cet hiver, mais …

Toutefois, la source précisément que l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de vendre Tyler Morton pendant le mercato hivernal. Recruté à 10 M€, il est évalué à 12 M€ par le site internet spécialisé, Transfermarkt.

Il faut cependant indiquer que le club rhodanien est en quête de liquidités pour éponger son important déficit. Il pourrait donc céder devant une offre intéressante en provenance d’outre-Manche. Une proposition de plus de 20 M€ ne laisserait pas la présidente Michele Kang indifférente.

