Coup de théâtre à l’OM : Benatia donne la date de son départ

Malgré son rôle clé lors des mercatos, Medhi Benatia ne compte pas rester longtemps à l’OM. Il a même lié soin futur départ à l’avenir de Pablo Longoria.

Mercato OM : Medhi Benatia conditionne son sort à celui de Pablo Longoria

Medhi Benatia est revenu à l’Olympique de Marseille dans la peau d’un conseiller externe. Il a ensuite été promu au rang de directeur de football de l’OM. Son professionnalisme et son travail remarquable sont salués par tous. Au point où le Marocain est considéré comme l’un des grands architectes du renouveau marseillais.

Pourtant, Medhi Benatia a une position claire : il ne compte pas s’éterniser à l’OM. L’homme de 38 ans a souvent exprimé que sa mission serait de courte durée en raison de l’exigence intense de son poste. Ces déclarations répétées alimentent les spéculations sur son avenir à Marseille. La récente arrivée de Federico Balzaretti n’a fait que renforcer ces rumeurs.

Beaucoup y voient le signe d’une passation de pouvoir en douceur. Le directeur du football de l’OM souhaiterait organiser sa sortie tout en s’assurant d’une transition harmonieuse. De plus, Medhi Benatia vient de lâcher une bombe sur son futur. Il est prêt à quitter le club le jour où son président Pablo Longoria s’en irait.

Un poste extrêmement fatiguant

« Indépendamment de mon amour pour l’OM, ​​je suis venu pour Pablo. Le jour où Pablo part, je m’en vais », a-t-il confié à RMC Sport. Cette déclaration montre sa loyauté forte envers le président de l’Olympique de Marseille. Mais elle confirme aussi son départ en cas de réorganisation à la tête du club.

Mehdi Benatia préfère toutefois temporiser. « Je ne suis à lié rien ni à personne ». Il explique tout simplement que sa fonction est extrêmement fatigante, demandant beaucoup d’efforts et d’énergie. Au point où cela risque de nuire à sa santé et à sa vie de famille.

L’ancien défenseur du Bayern Munich ne compte donc pas perdurer à ce poste. Il a conclu de manière évasive, indiquant que les contrats ne signifiaient plus grand-chose dans le football actuel.

