OL : Lyon récupère un joueur offensif contre l’AJ Auxerre

Blessé et absent lors du choc contre le PSG, un joueur offensif de l’OL annonce son retour face à l’AJ Auxerre en Ligue 1, dimanche (15h).

OL : Pavel Sulc annonce son retour contre l’AJ Auxerre

Joueur décisif de l’équipe de l’OL cette saison, Pavel Sulc a manqué la confrontation avec le Paris Saint-Germain lors de la 12e journée du championnat. Victime d’une blessure en coupe d’Europe, il n’était pas dipsonibe. Profitant des deux semaines de trêve internationale, le milieu offensif est remis de son mal.

Il l’a annoncé dans une interview accordée au journal Le Progrès. « J’ai eu une petite lésion derrière la cuisse, à l’ischio-jambier, mais peu profonde. Je vais bien, la blessure a cicatrisé. », a-t-il indiqué.

À cinq jours du déplacement de l’Olympique Lyonnais au stade de l’Abbé-Deschamps, Pavel Sulc se déclare déjà apte pour la rencontre vaec l’AJA. « Je vais mieux et je suis prêt pour dimanche à Auxerre », a-t-il annoncé dans le quotidien régional.

Une recrue décisive à l’Olympique Lyonnais

Rappelons que la recrue estivale des Gones avait été touchée lors du déplacement de Lyon à Séville, contre le Real Betis en Ligue Europa. À cause de la lésion musculaire, l’international Tchèque (18 sélections, 4 buts) a manqué le regroupement avec sa sélection.

Arrivé de Viktoria Plzen cet été, le nouveau numéro 10 de l’OL s’est imposé dans l’équipe de Paulo Fonseca. Il est auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 19 matchs disputés, Ligue 1 et Ligue Europa confondues. Son retour est donc une bonne nouvelle pour le technicien portugais, dont l’équipe doit renouer avec la victoire, après 4 matchs consécutifs sans succès.

