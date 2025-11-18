CdF : ASSE-Ecotay Moingt finalement à Geoffroy-Guichard

Comme rêvé par l’US Ecotay Moingt, le derby contre l’ASSE en coupe de France se jouera finalement au stade Geoffroy-Guichard. Loïc Perrin a confirmé la nouvelle au club amateur.

ASSE : Coupe de France, Ecotay Moingt rêve de Geoffroy-Guichard

Depuis sa qualification pour le 8e tour de la coupe de France, l’US Ecotay Moingt a fait part de son souhait d’affronter l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard. L’entraineur du club de Régional 3, Éric Cognet, et l’attaquant Benoit Brunon l’ont confié à ICI Saint-Etienne Loire.

« On ne sait pas encore où nous jouerons, mais les contacts sont pris avec l’AS Saint-Étienne pour jouer à Geoffroy-Guichard. […]. Finir dans ce stade mythique face au Verts, tout le monde en rêve. On souhaite aussi être encouragé par un vrai public reconnu », avait déclaré le coach.

Le derby programmé sur le terrain de l’AS Saint-Etienne

Leur rêve est désormais une réalité, car la décision de jouer dans « le Chaudron » est tombée. La rencontre a été inversée, et l’ASSE va donc recevoir Ecotay Moingt à Geoffroy-Guichard, le samedi 29 novembre (20h30). Selon les informations d’Evect, Loïc Perrin, directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, l’a annoncé à leur adversaire, avant sa séance d’entraînement de mardi.

Par conséquent, le club stéphanois « se chargera de l’organisation et de la sécurité autour de l’événement », comme le souligne le média spécialisé. Même si le Kop Sud sera fermé pour ce match de coupe de France, à cause de la sanction de la Commission de discipline de la LFP, plus de 20 000 spectateurs sont attendus pour ce derby ligérien.

