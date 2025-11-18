Coup de tonnerre au LOSC : Ayyoub Bouaddi veut signer au PSG

Révélation de la saison dernière, Ayyoub Bouaddi a de fortes chances de quitter les rangs du LOSC lors du prochain mercato hivernal. Annoncé dans les plans du PSG, le milieu de terrain français veut rejoindre le PSG. Explications.

Mercato : Ayyoub Bouaddi, priorité absolue du PSG

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi affole déjà les plus grands clubs européens et sa progression fulgurante pourrait bien précipiter un départ lors du prochain mercato hivernal. D’après les dernières informations du portail Paris Team, le joyau lillois pourrait suivre la même trajectoire que Lucas Chevalier en poursuivant sa progression en Ligue 1.

En effet, le Paris Saint-Germain ferait d’Ayyoub Bouaddi sa « priorité » pour le prochain mercato. Révélé la saison dernière, le natif de Senlis s’est imposé comme un élément indispensable du LOSC, notamment grâce à ses prestations remarquées contre le Real Madrid et la Juventus Turin en Ligue des Champions.

Ces performances ont confirmé l’immense potentiel du jeune homme, si bien qu’il est devenu l’un des profils prioritaires des recruteurs parisiens pour renforcer le collectif de Luis Enrique. Toujours selon la même source, Bouaddi aurait une préférence nette pour la suite de sa carrière : il « rêve » de signer au PSG. Et cela tombe bien puisque les décideurs lillois seraient ouverts aux négociations pour son départ.

Lille ouvre la porte pour Ayyoub Bouaddi

La volonté d’Ayyoub Bouaddi de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain pourrait peser dans les négociations, renforçant la position du club de la capitale dans la course avec le Real Madrid, Manchester United et le Bayern Munich. Pour le Champion de France et d’Europe en titre, attirer Ayyoub Bouaddi s’inscrit dans une stratégie déjà visible ces derniers mois : miser sur les talents prometteurs de Ligue 1.

Le site sportif ajoute que si l’intérêt des Rouge et Bleu est prononcé, c’est aussi parce qu’Olivier Létang se montrerait ouvert. En effet, le président des Dogues serait « prêt à discuter » avec le Paris SG pour un transfert d’Ayyoub Bouaddi, une ouverture qui change totalement la donne dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en 2027, Bouaddi pourrait ainsi être l’un des gros tubes du recrutement de 2026. Affaire à suivre…

