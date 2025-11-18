Mercato ASSE : La future destination de Lucas Stassin connue

Si Lucas Stassin devait quitter l’ASSE pour rejoindre un nouveau club, il devrait privilégier le championnat allemand. Selon son père, c’est la destination idéale pour son profil.

Mercato : Stéphane préfère la Bundesliga pour Lucas Stassin

Lucas Stassin a été très convoité lors du dernier mercato d’été, à la suite de la relégation de l’ASSE en Ligue 2. En Angleterre, il était ciblé par Brentfort, Sunderland, Wolverhampton ou encore Brighton. Au Portugal, le Benfica Lisbonne était intéressé par son profil.

En Ligue 1, outre le Paris FC, le Stade Rennais, le LOSC et le RC Lens étaient sur les rangs pour arracher l’attaquant Belge aux Verts. Le buteur de l’AS Saint-Etienne était également la priorité du VfB Stuttgart, du RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort en Allemagne. Dans le championnat saoudien, Al-Hilal FC avait fait une offre intéressante pour Lucas Stassin.

Face à ces sollicitations en provenance de différents championnats, Stéphane Stassin a une préférence. Il voit son fils exploser en Allemagne grâce à son profil adapté à ce championnat.

« À mon avis, le top, c’est la Bundesliga. J’adore ce championnat, j’aime tout là-bas, l’ambiance, les stades, le jeu développé. Pour les attaquants, il y a beaucoup d’espace », a-t-il justifié, dans une interview avec le journaliste Sacha Tavolieri.

