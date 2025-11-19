Mercato PSG : Vinicius Jr au Paris SG ?Une énorme info tombe

Le feuilleton Vinicius Jr continue de secouer le mercato du Real Madrid et du PSG. Alors que les négociations patinent entre le Brésilien et le club espagnol, une nouvelle tendance confirme l’intérêt du Paris SG, bien décidé à se positionner en cas de rupture définitive.

Vinicius Jr doute, Madrid s’impatiente

L’ailier de 25 ans, pourtant pilier offensif des Merengue, n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger un contrat qui court jusqu’en 2027. En cause : des exigences salariales jugées trop élevées par Florentino Pérez, qui refuse de céder. Résultat : les discussions sont au point mort et l’avenir du joueur au Real Madrid s’assombrit chaque semaine un peu plus.

Dans ce contexte, l’international brésilien n’écarte plus rien. Rester au Real fait toujours partie de ses intentions, mais le flou actuel ouvre une brèche dans laquelle les grands d’Europe s’engouffrent avec appétit. Une situation tendue, presque irréelle pour un joueur censé incarner la continuité du projet madrilène.

Mercato PSG : Le Paris SG en embuscade pour Vinicius Jr

Selon SPORT, le Paris Saint-Germain suit attentivement le dossier. À Paris, on sait que Luis Enrique n’a jamais fait du Brésilien une priorité, mais le contexte a changé : l’idée d’un court-circuit du Real Madrid pour “répondre” à l’affaire Mbappé agite les couloirs du club. Une éventuelle arrivée de Vinicius Jr aurait des airs de revanche savamment orchestrée.

Le Real devra tôt ou tard trancher : prolonger son crack ou ouvrir la porte à un départ en 2026 pour éviter de le perdre libre en 2027. Le Paris Saint-Germain, lui, observe avec une patience stratégique, prêt à dégainer au moindre signe de rupture. Une certitude : le feuilleton ne fait que commencer.

Real Madrid : Un sentiment de malaise chez Vinicius Junior