Mercato AS Monaco : Direction l’Espagne pour cette pépite

La situation se complique pour Ansu Fati à l’AS Monaco ces dernières semaines. Le FC Barcelone envisage de rapatrier sa pépite.

Mercato AS Monaco : Ansu Fati bientôt renvoyé en Espagne ?

Ça se bouscule pour l’avenir d’Ansu Fati. Arrivé à l’AS Monaco lors du dernier mercato estival pour se relancer, l’ancien crack du FC Barcelone vit malheureusement le calvaire sur le Rocher. Au début, tout se passait bien. Ansu arrive, marque, affole les compteurs de but. Six buts en cinq matchs. Puis la situation devient très compliquée. Six rencontres sans but. L’AS Monaco souffre, et lui aussi. Le FC Barcelone s’inquiète pour son ange déchu.

Selon Marca, le club catalan pense désormais rompre le prêt. Depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli à la place d’Adi Hütter, l’ailier joue moins, beaucoup moins. Et ce manque de minutes pose problème, surtout avec l’option d’achat de 11 M€ prévue dans son contrat. Si son temps de jeu reste aussi faible, le Barça pourrait le rappeler dès janvier pour l’envoyer dans un nouveau club.

Lors des trois derniers matchs contre le FC Nantes, le Paris FC et le RC Lens, Fati n’a joué que 55 minutes. Cela montre clairement que Pocognoli ne voit pas Fati comme une pièce essentielle. Marca indique qu’une décision sera prise pour l’avenir d’Ansu Fati cet hiver. Deux options se présentent. Il pourrait rester à Monaco, à condition de jouer beaucoup de minutes, ou repartir en Espagne. Pas pour retrouver le Barça. Hansi Flick ne compte pas sur lui. Un nouveau prêt, peut-être.

