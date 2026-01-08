INFO Mercato : L’OM conclut un accord, Angers sous le choc

L’OM vient de frapper un joli coup en arrachant l’accord d’Himad Abdelli. Sauf que le choix de l’international algérien choque l’entraîneur d’Angers.

Le mercato hivernal s’emballe déjà à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a franchi une étape important en arrachant l’accord verbal d’Himad Abdelli. L’international algérien, dont le bail expire en juin prochain à Angers, se serait engagé à rejoindre l’OM pour un contrat de cinq ans.

Les dirigeants marseillais doivent à présent finaliser le deal avec leurs homologues angevins. Une fois cette étape réglée, l’OM pourra intégrer Himad Abdelli dans son effectif en ce mois de janvier. Cette annonce a provoqué une onde de choc en Anjou, particulièrement chez Alexandre Dujeux.

L’entraîneur du SCO a exprimé sa stupeur en conférence de presse ce jeudi. Alexandre Dujeux s’attendait à voir son meneur de jeu terminer la saison. Mais voilà que son départ imminent bouleverse ses plans. « Je suis surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller au bout de son contrat », a-t-il indiqué à la presse.

Une mauvaise nouvelle pour le SCO d’Angers

Dujeux avoue que le départ de l’attaquant Sidiki Chérif était plus ou moins anticipé. Par contre, la perte d’un pilier comme Himad Abdelli serait « une très mauvaise nouvelle » pour l’actuel dixième de Ligue 1. Son transfert à l’OM affaiblirait considérablement le collectif. Les négociations financières entre les deux clubs détermineront l’issue du deal.

