OL Mercato : Le dossier Noah Nartey se décante

Les nouvelles en provenance du Danemark sont bonnes pour l’OL, dans le dossier Noah Nartey. Un responsable de Brondby IF fait des révélations.

Mercato : L’OL fait une première offre pour Noah Nartey

L’OL s’intéresse à Noah Nartey, un international Espoir Danois. L’intérêt révélé par L’Équipe a évolué depuis l’ouverture officielle du mercato d’été et l’échec du dossier Himad Abdelli, plus proche d’une signature à Marseille. Selon les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, une offre estimée à 5,5 M€ a été transmise à Brondby IF.

Mais le club danois en demande un peu plus, soit au moins 7 M€, surtout que le jeune milieu offensif est évalué à 8 M€ par Transfermarkt. Il est possible que l’Olympique Lyonnais reviennent à la charge avec une proposition revue à la hausse.

Entretemps, les nouvelles en provenance du Danemark sont plutôt positives pour le club rhodanien. Noah Nartey ne veut pas prolonger son contrat. Son refus est confirmé par le directeur sportif de Brondby. « Bien sûr, personne ne peut forcer personne à quoi que ce soit, et nous respectons donc sa décision », a-t-il déclaré sur TV3 Sport.

Noah Nartey veut partir, Brondby lui ouvre la porte

Le joueur de 20 ans est lié à son club formateur jusqu’en juin 2027, mais il veut déjà quitter le championnat de son pays natal, afin de lancer sa carrière dans un grand championnat en Europe. Le club basé à Copenhague souhaite certes prolonger l’aventure de Noah Nartey, mais il n’est pas fermé à son départ.

« Le club a déployé tous les efforts possibles, voire plus, pour convaincre le jeune joueur (de prolonger son contrat, ndlr) », a assuré Benjamin Schmede, avant d’ouvrir grandement la porte de sortie. « Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous étudions toutes les offres, mais nous sommes en position de force, Noah ayant encore 18 mois de contrat », a déclaré le dirigeant de Brondby.

