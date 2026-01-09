Mercato ASSE : Un renfort de taille rejoint Saint-Etienne

La direction de l’ASSE s’active pour éviter la relégation à son équipe féminine. Pour ce faire, un nouveau recruteur est arrivé en renfort, avec deux joueuses dans ses valises.

Mercato : Benoît Ragazzini, nouveau recruteur pour l’ASSE féminin

L’ASSE féminin est dernière au classement de l’Arkema Première Ligue, à la mi-saison. Elle compte seulement 5 points, soit une victoire, 2 nuls et 8 défaites en 11 journées de championnat.

Pour se donner les chances de rester dans l’élite, la direction est montée au créneau pendant ce mercato hivernal. Elle a renforcé l’équipe de Sébastien Joseph. Deux joueuses Américaines : Moira Kelley (défenseure de 23 ans) et Kaylan Williams (attaquante de 27 ans) ont rejoint les Vertes, librement.

Ces deux arrivées portent la signature de Benoît Ragazzini, un nouveau recruteur engagé par le club ligérien. « Fort d’un parcours varié, entre terrain, staff professionnel et scouting, il vient apporter son expertise au projet de développement du football féminin de l’AS Saint-Étienne », a communiqué le club.

Ragazzini : Entraîneur, analyste vidéo et scout

Ancien footballeur, Benoît Ragazzini a mis fin à sa carrière en 2002 et a entamé sa reconversion en 2006. Il a été entraîneur, puis maintenant scout. Il a été recruteur pour l’AC Milan (2020-2022), coach adjoint des Girondines de Bordeaux chargé de la vidéo, puis recruteur.

« Je suis très heureux de rejoindre un club sain, aux personnes sincères et porté par une forte ferveur. Je me sens déjà pleinement intégré, très motivé et déterminé à m’investir dans ce projet. Je suis convaincu que le développement d’un club féminin passe par une cellule de recrutement », a déclaré Benoît Ragazzini.

Quant à Jean-Marc Barsotti, président de l’association AS Saint-Etienne, il confirme la volonté du club stéphanois de faire progresser sa section féminine. « L’analyse de Benoît, sa compréhension et son expérience du football féminin sont de réels atouts sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour continuer à grandir », a-t-il souligné.

