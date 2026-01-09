Mercato FC Nantes : Un meneur de jeu dit Oui à Kita !

Les dirigeants du FC Nantes négocient un nouveau transfert en Italie pour ce mercato hivernal. La porte est ouverte pour l’arrivée de la pépite à Nantes.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un super crack en Italie

La direction du FC Nantes fonce sur le marché italien pour renforcer son milieu de terrain. Selon Ouest-France, les dirigeants nantais s’intéressent de près à Mohamed Kaba, milieu relayeur guinéen de 24 ans sous contrat avec Lecce. Formé à Valenciennes, où il avait été élu meilleur joueur du club lors de la saison 2022-2023, le joueur traverse un exercice plus compliqué en Serie A, avec un temps de jeu très réduit et seulement deux titularisations.

Les pensionnaires de la Beaujoire négocient un prêt du jeune crack. Le dossier est piloté par Ahmed Kantari, entraîneur du FC Nantes, qui connaît parfaitement Kaba pour l’avoir dirigé à Valenciennes. Recruté par Lecce à l’été 2023, le milieu guinéen a vu son élan freiné par une grave blessure au genou, avec une rupture des ligaments croisés en mars 2024.

À voir

ASSE : La révolution Horneland enfin lancée à Sainté

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Bitshiabu ?

Malgré ce coup d’arrêt, ses solides performances restent dans les mémoires. Mohamed Kaba serait chaud pour poser ses valises sur les bords de l’Erdre cet hiver. Selon les indiscrétions, il aurait donné son feu vert pour retrouver son ancien entraîneur. Le deal n’est pas encore bouclé. Le FC Nantes pourrait ainsi lui offrir un cadre idéal pour se relancer.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un phénomène va signer !

Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !

À voir

Mercato OM : Accord scellé pour Branimir Mlacic ?

Mercato FC Nantes : Un gros départ bouclé !