Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un top joueur va signer !

La direction du Stade Rennais est sur le point de boucler un nouveau deal. Un super crack va signer un nouveau contrat.

Mercato Stade Rennais : Un crack va prolonger son bail

Le Stade Rennais confirme, saison après saison, la richesse exceptionnelle de son centre de formation. Lors de cet exercice 2025-2026, cette politique porte pleinement ses fruits et pousse la direction bretonne à se pencher sur l’avenir de ses meilleurs éléments, à commencer par Kader Meïté, déjà dans le viseur des plus grands clubs européens.

Après un début de championnat un peu compliqué, Habib Beye a mis fin aux mauvais résultats. Avant la trêve, les Rouge et Noir ont raflé des points et se sont hissés à la 6e place de Ligue 1. Ils ont enregistré six victoires lors des sept dernières journées. Le technicien rennais s’appuie notamment sur les jeunes issus de l’académie pour dynamiser son équipe.

À voir

PSG : Un scandale éclate après le Trophée des Champions

Sous sa houlette, plusieurs talents se sont révélés, tels que Jérémy Jacquet, Abdelhamid Aït Boudlal et Kader Meïté. À seulement 18 ans, l’attaquant, encore cantonné au rôle de troisième option à la pointe de l’attaque, affiche déjà un rendement intéressant malgré un temps de jeu limité (512 minutes, 3 buts et 2 passes décisives). Selon L’Équipe, le club rennais souhaite désormais sécuriser son avenir.

Mercato : Un crack du Stade Rennais vers la Premier League !

La cote de Kader Meïté ne cesse de grimper sur le marché. Manchester United et Chelsea surveillent attentivement son évolution, tout comme plusieurs cadors italiens tels que la Juventus et l’AC Milan. Le Real Madrid suit également le dossier. Pour chasser les prétendants, les pensionnaires du Roazhon Park envisagent une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030. Les négociations sont en bonne voie. Sauf changement de situation, le jeune attaquant va parapher un nouveau bail.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Gauthier Gallon !

À voir

Mercato ASSE : Un ancien milieu du RC Lens sondé

Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Samardzic ?

Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !