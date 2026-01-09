Mercato ASSE : Un ancien milieu du RC Lens sondé

Une ancienne piste de l’ASSE a refait surface ce mercato d’hiver. Le club serait venu aux nouvelles pour le joueur évoluant en Championship (D2 anglaise).

Mercato : L’ASSE se renseigne sur Jonathan Varane

Grâce à son outil data, l’ASSE a les yeux dans tous les championnats où elle peut dénicher des joueurs pour se renforcer. Neuf jours après l’ouverture officielle du mercato d’hiver, les recruteurs stéphanois sont très actifs pour trouver les profils recherchés par Kilmer Sports Ventures, afin d’réajuster l’équipe d’Eirik Horneland.

Alors que les noms de Rabby Nzingoula et Pierre Dwomoh sont associés à l’AS Saint-Etienne ces derniers jours, celui de Jonathan Varane (24 ans) revient. Il était sur les tablettes des Verts en Ligue 1, mais son arrivée dans le Forez n’avait pas été possible.

Selon les informations d’Evect, KSV a renoué le contact avec Queens Park Rangers, le club du milieu de terrain français, afin d’en savoir plus sur sa situation contractuelle.

Le nom de Varane sur une liste de 5 cibles de Saint-Etienne

En effet, l’ASSE a coché le nom du petit frère de Raphaël Varane sur une short-list, d’après le média spécialisé. Il fait donc partie de cinq profils étudiés pour l’instant, pour renforcer l’entrejeu des Verts, à en croire la source.

Arrivé au sein du club de Londres en août 2024, Jonathan Varane est sous contrat jusqu’en juin 2030. Selon l’estimation de site Transfermarkt, il est valorisé à 1,4 M€. Cette saison, le joueur visé par l’AS Saint-Etienne a disputé 23 matchs, pour un but marqué et deux passes décisives délivrées.

