Mercato PSG : Campos prépare une signature à 65M€

Le PSG n’a jamais vraiment cessé de réfléchir à l’après. Tandis que Achraf Hakimi revient sur le devant de la scène, Luis Campos active une piste à 65 M€ qui pourrait rebattre les cartes à droite.

Mercato PSG : Hakimi, un retour qui pose question

Revenu à temps pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, Achraf Hakimi a gagné son pari personnel. Touché au genou début novembre face au Bayern Munich, le latéral parisien a travaillé dans l’ombre pour revenir plus vite que prévu, avec ce mélange d’orgueil et de professionnalisme qui le caractérise.

Mais son absence a mis en lumière une réalité gênante pour le Paris SG : aucune doublure naturelle à son poste. Luis Enrique a bricolé, parfois avec audace, souvent par nécessité. Une situation qui a convaincu la direction sportive qu’un renfort ciblé n’était plus un luxe, mais une obligation.

Alberto Costa, le profil qui fait rêver à Paris

Selon L’Équipe, le club de la capitale suit de près Alberto Costa, latéral droit du FC Porto. À 22 ans, le Portugais incarne cette nouvelle génération chère à Campos : jeune, polyvalent, déjà aguerri au haut niveau européen. Capable d’évoluer plus haut sur le terrain, Costa s’est distingué par son volume de jeu et sa qualité de centre, avec déjà six passes décisives cette saison.

Un profil complémentaire de Hakimi, plus que concurrent frontal, mais suffisamment solide pour installer une vraie concurrence. Sous contrat jusqu’en 2030, Alberto Costa dispose d’une clause libératoire fixée à 65 M€. Un montant assumé par Porto et son président André Villas-Boas, peu enclin à négocier à la baisse.

Le message est clair : pour avancer, Paris devra payer. Reste le timing. Selon A Bola, le joueur ne souhaite pas partir cet hiver, concentré sur un titre national et une place en sélection portugaise. Au PSG, on sait attendre. Surtout quand une signature peut tout relancer.

