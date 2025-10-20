FC Nantes : Luis Castro bientôt limogé ?

Le FC Nantes est en difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le tacticien du club, Luis Castro doit commencer pas s’inquiéter pour son poste.

FC Nantes : Luis Castro sous pression !

Le FC Nantes s’enfonce petit à petit dans la crise de résultats. Le patron du FCN, Waldemar Kita a nommé Luis Castro pour permettre au club de surfer sur les vagues du succès cette saison, mais la situation est un peu critique. Le bilan n’est pas du tout convainquant. Les Canaris occupent actuellement la 15e place au classement. Ils ont 6 points à égalité avec le premier relégable Angers SCO.

Depuis le début de la saison, le FC Nantes a battu une seule équipe, a concédé quatre défaites et trois matches nuls. Les Canaris n’avancent plus. Face au LOSC lors de la 8e journée, le FCN a résisté à la pression des Dogues, mais a finalement craqué. « Je suis très déçu du résultat. Je pense qu’aujourd’hui on a essayé de faire des choses mais on a fait des erreurs. Lille a fait un bon match aussi, on connaît leur niveau. », a réagi Luis Castro au micro de Ouest-France après la rencontre.

Le coach nantais a vertement critiqué la performance de ses joueurs. « Nous avons malgré tout des occasions, avec notamment deux poteaux d’Abline. Youssef a aussi une situation où il est seul dans la surface mais il manque son contrôle, normalement avec lui ça fait but. On a aussi manqué un peu de chance. C’est à nous de trouver les solutions, de travailler un peu plus, de nous adapter aux situations. », a-t-il ajouté.

Ces mauvais résultats commencent par provoquer la colère de Kita. Le président du club pourrait vite sceller le sort de Luis Castro. Le Portugais pourrait perdre son poste s’il ne parvient pas à trouver de solutions pour mettre fin à cette série noire. Un nouvel entraîneur pourrait débarquer à Nantes pour stopper l’hémorragie car le club se dirige vers la zone rouge.