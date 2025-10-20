PSG : Enrique confirme deux renforts XXL contre Leverkusen !

Avant de prendre l’avion pour l’Allemagne, le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter le Bayer Leverkusen ce mardi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des Champions.

PSG : Marquinhos et Dembélé dans le groupe contre Leverkusen

Ce mardi, le Paris Saint-Germain (1er) affronte le Bayer Leverkusen (8e) à la BayArena dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025-2026. Ce lundi, RMC Sport a annoncé deux grands retours dans le groupe de Luis Enrique, mais aussi deux absences qui durent.

« Le Ballon d’or Ousmane Dembélé et le capitaine du PSG Marquinhos sont de retour dans le groupe parisien. Fabian Ruiz et Joao Neves sont eux absents du groupe parisien », annonce le média francilien. Une information confirmée par le club de la capitale. Victime d’une « lésion sévère de l’ischio droit » avec l’équipe de France lors de la trêve internationale de septembre, l’attaquant de 28 ans a suivi des soins dans une clinique spécialisée de Doha au Qatar et a repris l’entraînement collectif la semaine dernière.

Ousmane Dembélé s’est entraîné normalement samedi, selon des images diffusées par le Paris SG, et devrait connaître sa première apparition avec les Rouge et Bleu depuis son sacre au Ballon d’Or 2025. Touché au quadriceps gauche contre l’OM, Marquinhos signe également son retour avec le PSG après avoir manqué les quatre derniers matchs et observé une période d’indisponibilité de près d’un mois.

Par contre, l’entraîneur parisien devra faire sans ses milieux de terrain Joao Neves et Fabian Ruiz, blessés et toujours indisponibles. Ils ne figurent pas dans le groupe des 21 joueurs convoqués pour le déplacement à Leverkusen.

Les 21 joueurs du PSG pour affronter le Bayer Leverkusen

Gardiens – Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs – Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi.

Milieux – Lee, Mayulu, Ndjantou, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants – Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.