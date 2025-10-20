Surprise à l’OM : le Barça bouge déjà pour Greenwood !

La performance historique de Mason Greenwood lors du choc OM-Havre a relancé l’intérêt du FC Barcelone. Le géant espagnol a même dépêché des observateurs au Vélodrome ce samedi.

Mercato OM : Des émissaires du Barça supervisent Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération comptable ce week-end. Les Olympiens ont écrasé Havre (6-1) pour s’installer en tête de la Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient pourtant menés au score. Ils ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la situation.

Au cœur de cette remontada, un homme en pleine forme : Mason Greenwood. L’attaquant anglais a signé une performance mémorable lors de cette 8e journée avec un quadruplé. Ce qui n’était plus arrivé au Vélodrome depuis la légende Jean-Pierre Papin en 1991. Sa sortie du terrain a été marquée par une ovation méritée du public phocéen.

Mason Greenwood est déjà à 7 buts et 4 passes décisives en 11 apparitions cette saison. Ses performances attirent naturellement les convoitises de grands clubs européens. Parmi eux figure le FC Barcelone. Le média TBR Football rapporte en effet que le club catalan avait dépêché des émissaires au Vélodrome ce samedi pour superviser l’ailier droit de 24 ans.

Une piste offensive de longue date

Ils n’ont manifestement pas été déçus par la démonstration de force de l’ancien Mancunien. L’intérêt du Barça pour Mason Greenwood n’est pas nouveau. Les Catalans étaient déjà à ses trousses lorsqu’il évoluait encore en prêt à Getafe. Ils avaient même tenté de le recruter avant qu’il ne rejoigne l’OM.

Cette convoitise renouvelée confirme que le FC Barcelone reste attentif à la progression de Greenwood. Ce dernier est en train de s’affirmer comme l’une des stars de la Ligue 1. Il sera l’homme à surveiller lors du prochain match de l’OM contre le Sporting Portugal en Ligue des champions.