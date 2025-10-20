AS Monaco : Pluie de forfaits avant Tottenham !

C’est l’hécatombe à l’AS Monaco avant la réception de Tottenham en Ligue des Champions. Le technicien monégasque, Sébastien Pocognoli devra composer sans plusieurs cadres.

AS Monaco : Plusieurs absences avant Tottenham

L’AS Monaco reçoit Tottenham mercredi soir pour la 3ᵉ journée de la Ligue des Champions. L’enjeu est de taille : gagner ou voir s’éloigner les espoirs de qualification. Tottenham, lui, veut confirmer avec une deuxième victoire en trois matchs. Le début de campagne monégasque inquiète. D’entrée, le club de la Principauté s’est effondré à Bruges (4-1). Puis, face à Manchester City, il a souffert mais sauvé un nul miraculeux (2-2). Il obtient un seul point.

Le club de la Principauté doit accélérer pour rester dans le top 24 européen. En Ligue 1, la situation n’est guère meilleure. Septième du classement, Monaco reste sur deux déceptions : battu à Lorient (3-1) puis accroché par Nice (2-2), malgré une longue supériorité numérique. Ces faux pas ont coûté cher à Adi Hütter. Son successeur, le jeune belge Sébastien Pocognoli, a lui aussi débuté par un nul à Angers (1-1).

Pour ce choc face au Spurs, le tacticien monégasque sera privé de plusieurs cadres. Hradecky, Dier, Mawissa, Vanderson, Zakaria, Camara et Pogba sont tous forfaits. Brunner n’a pas été inscrit sur la liste UEFA. Le groupe est affaibli mais pas sans ressources. Akliouche (2 buts, 1 passe) est là. Ansu Fati, étincelant avec 5 buts en 4 matchs, est la principale arme offensive. Le crack Ilenikhena (2 buts) complète la ligne d’attaque. Balogun est aussi disponible et pourrait débuter cette rencontre.