Mercato ASSE : Une menace en vue pour Gautier Larsonneur !

Une grosse surprise se prépare à l’ASSE. Alors que Gautier Larsonneur a prolongé son contrat cet été, la direction de l’AS Saint-Étienne travaillerait déjà sur sa succession.

Mercato ASSE : Le successeur de Gautier Larsonneur identifié

Gautier Larsonneur protège les cages de l’AS Saint-Etienne depuis 2023. Le portier français est indiscutable à son poste, ayant disputé déjà 10 rencontres cette saison avec les Verts. Il a même récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 avec l’ASSE. Pourtant, la direction stéphanoise anticipe déjà l’avenir à son poste.

Sander Tangvik, c’est 14 clean sheets toutes compétitions confondues cette saison. De quoi attirer l’attention de l’ASSE. Son profil correspondrait à la nouvelle stratégie de Sainté : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel pour long terme. Avec son gabarit imposant (1,93m) et son excellent jeu au pied, le Sander Tangvik est logiquement courtisé.

Préparer une transition en douceur à l’AS Saint-Etienne

Son éventuelle arrivée à l’ASSE ne signifierait pas pour autant une mise à l’écart immédiate de Gautier Larsonneur. L’idée serait plutôt de préparer une transition en douceur. Cela permettrait au jeune gardien d’apprendre aux côtés d’un titulaire expérimenté, avant de prendre progressivement la relève.

Pour l’instant, aucune offre n’a encore été formulée pour Sander Tangvik. La direction de l’ASSE ne serait qu’au stade de simple intérêt. Les choses risquent de s’accélérer lors du mercato d’hiver. Si cette piste venait à se concrétiser, Sander Tangvik deviendrait alors une recrue d’avenir pour l’AS Saint-Étienne. Gautier Larsonneur demeure pour le moment numéro 1 dans les buts stéphanois.