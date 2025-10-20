OM : Après le forfait de Gouiri, un nom inattendu surgit !

L’absence prolongée d’Amine Gouiri aura de répercussions sur l’attaque de l’OM. Et l’entraîneur Roberto De Zerbi a déjà une solution surprise pour le remplacer.

OM : De Zerbi réagit vite, une solution interne pour remplacer Amine Gouiri

L’Olympique de Marseille fait face un coup dur : la blessure d’Amine Gouiri. L’attaquant algérien va être opéré à l’épaule droite. Sa période de rééducation est estimée à environ trois mois. Cela signifie que le joueur de 25 ans manquera non seulement une grande partie de la saison avec l’OM, mais également la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie.

Son absence prolongée intervient alors que l’OM vient de s’installer à la tête du Championnat grâce à victoire face au Havre (6-1). Elle suscite immédiatement diverses interrogations. Les Olympiens vont-ils recruter un nouvel avant-centre pour le remplacer ? Roberto De Zerbi a coupé court à toute spéculation concernant un recrutement d’urgence.

« Il n’y aura pas de transfert, de joker », a-t-il répondu. De Zerbi mise ainsi sur les ressources internes pour compenser cette absence. Naturellement, Pierre-Emerick Aubameyang conservera son rôle de leader offensif. Mais la surprise vient de la confirmation d’une confiance accordée aux jeunes. Un nom inattendu émerge dans ce sens. Il est question de Robinio Vaz.

Robinio Vaz, une alternative crédible en attaque

L’attaquant de 18 ans est fortement apprécié par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’Équipe le confirme, Robinio Vaz a laissé une excellente impression lors du stage de préparation aux Pays-Bas. Au point où Roberto De Zerbi le cite régulièrement en exemple pour son investissement.

❗️L'OM avait décidé de le conserver plutôt que de le laisser aller à la Coupe du Monde U20, en lui garantissant qu'il aurait sa chance.



Le club et RDZ ont tenu parole en le confirmant samedi, après l'avoir titularisé pour la première fois à Metz.



Le club et son entraîneur ont d’ailleurs tenu parole. Ils l’empêché de rejoindre les Bleuets pour la Coupe du Monde U20 en lui garantissant du temps de jeu. Cette promesse a été honorée avec sa première titularisation à Metz.

L’absence d’Amine Gouiri est certes un coup dur, mais De Zerbi considère que son effectif actuel possède la profondeur nécessaire pour être très compétitif, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.