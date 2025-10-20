Transfert-choc : Une star du Bayern au PSG grâce à Dembélé ?

Susceptible prolonger son contrat avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait participer à faire venir un Champion du Monde dans la capitale lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé décisif pour la signature d’un pote d’Évreux ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait faire ses adieux au PSG à l’issue de la saison en cours après treize années de bons et loyaux services. Dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique scruteraient sur le marché des transferts afin de mettre la main sur une pointure en défense centrale pour compenser l’éventuel départ de l’international brésilien de 31 ans.

Plusieurs joueurs sont donc déjà associés au PSG en vue d’un transfert l’été prochain. Libre le 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté serait ainsi sur les tablettes du club de la capitale française. Mais un autre international français fait également rêver les dirigeants parisiens : Dayot Upamecano.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin prochain, le Français de 26 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail et plusieurs grands clubs européens sont déjà à ses trousses pour le récupérer dès cet hiver ou l’été prochain. Outre le Real Madrid et des cadors de Premier League, le Paris Saint-Germain serait aussi très chaud sur cette piste.

Et selon les dernières informations en provenance d’Allemagne, Ousmane Dembélé pourrait jouer de sa grande amitié avec Dayot Upamecano pour le convaincre de rejoindre le collectif de Luis Enrique. Les deux joueurs se connaissent depuis leur enfance à Évreux et Upamecano s’est récemment réjoui du sacre de Dembélé au Ballon d’Or 2025.

« On a été dans la même école, on a connu les mêmes terrains, je jouais contre lui en CM1-CM2 », raconte souriant le joueur du Bayern Munich. À Paris, les deux amis pourraient vivre de nouvelles émotions ensemble. Reste à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à réaliser ce joli coup dans les mois à venir.