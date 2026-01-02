Mercato : Un crack marocain veut retrouver Hakimi au PSG !

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, un compatriote d’Achraf Hakimi serait chaud à l’idée de le retrouver au PSG. Une idée qui ne semble pas particulièrement enchanter les dirigeants du club de la capitale.

Mercato : Un milieu du PSV propose ses services au PSG

En pleine Coupe d’Afrique des Nations, un milieu de terrain du PSV Eindhoven aurait récemment proposé ses services à Luis Campos pour une arrivée au PSG durant ce mercato hivernal. En effet, à en croire les révélations du journal Le Parisien, les représentants d’Ismael Saibari se seraient rapprochés du directeur sportif du Paris SG afin d’évoquer un éventuel transfert en ce mois de janvier 2026.

Titulaire avec le PSV Eindhoven et décisif lors de la large victoire du Maroc face à la Zambie (3-0) à la CAN le lundi passé, le milieu de terrain de 24 ans a été proposé au Champion de France et d’Europe en titre au cours du mois de décembre. Un profil polyvalent et dynamique, capable d’évoluer dans l’entrejeu comme plus haut sur le terrain, qui correspond à certains critères régulièrement étudiés par la cellule de recrutement du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 et évalué à 32 millions d’euros sur Transfermarkt, Ismael Saibari se verrait bien au sein de l’effectif de Luis Enrique avec son compagnon de sélection, Achraf Hakimi. Pour autant, le Paris SG n’aurait pas donné suite dans l’immédiat.

Luis Campos pas emballé par le profil d’Ismael Saibari ?

Six ans après son arrivée aux Pays-Bas, Ismael Saibari souhaite changer d’air et aurait notamment sondé le Paris Saint-Germain à l’approche de la CAN 2025. Révélation de la saison avec le PSV Eindhoven, avec notamment 11 buts et 4 passes décisives en 23 matchs avant de rejoindre les Lions de l’Atlas, le natif de Terrassa n’aurait pas convaincu Luis Campos au point de déclencher une offensive pour le recruter cet hiver.

Le directeur sportif parisien, concentré sur d’autres priorités, pourrait toutefois revenir à la charge dans ce dossier lors du prochain mercato de l’été. D’après Le Parisien, le PSG pourrait finalement ne pas recruter durant cet hiver. Luis Campos et Luis Enrique seraient en effet satisfaits de l’effectif actuel et auraient une totale confiance envers les joueurs en place actuellement. Si l’hiver parisien sera calme, le PSG semble déjà préparer le mercato estival 2026.

