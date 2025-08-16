Mercato PSG : transfert stoppé net, énorme revirement !

Alors que son départ du PSG semblait acté au début du mercato, Lucas Beraldo voit finalement son avenir se figer… à Paris. Le Paris SG a brutalement refermé la porte, au grand étonnement des observateurs, signe d’un revirement stratégique majeur de Luis Enrique.

Mercato PSG : Lucas Beraldo, un départ qui semblait inévitable

À 21 ans, Lucas Beraldo pensait tenir sa chance ailleurs. Barré la saison passée par le duo Marquinhos – Pacho, le jeune défenseur brésilien avait sérieusement envisagé de plier bagage. Et pour cause : l’arrivée d’Ilya Zabarnyi, recruté pour 66 M€ à Bournemouth, semblait le condamner à un rôle de figurant. Mais contre toute attente, le PSG a décidé de le retenir.

Lire aussi :

À voir

Mercato OM : Un deal choc se prépare en attaque !

« Le PSG a fermé la porte », révélait Vincent Duluc dans un chat avec les lecteurs de L’Équipe. Luis Enrique, qui souhaite disposer d’une rotation solide en défense centrale, compte désormais sur Beraldo comme sur une pièce essentielle de son effectif. La sentence est claire : la porte est verrouillée, l’avenir du joueur s’écrira, au moins, une saison de plus au PSG.

« Il faudra un départ »

Le journaliste Vincent Duluc a aussi livré une analyse lucide de la situation parisienne : « Pour l’instant, le PSG a recruté trois joueurs : Chevalier, Marin, et Zabarnyi. A priori, pour qu’un quatrième joueur arrive, il faudra un départ… un joueur présent dans la rotation. » Et c’est là que tout bascule : pas question de sacrifier Beraldo, malgré la tentation d’un renfort offensif en cas de départ de Kang In Lee ou Gonçalo Ramos.

Lire aussi :

Il ajoute même : « Le PSG n’a pas l’intention de mieux couvrir le poste d’arrière droit derrière Hakimi que la saison dernière. En cas de nécessité, Joao Neves ou Warren Zaïre-Emery risquent de s’y coller. » Autrement dit : Beraldo passe devant dans les priorités défensives. Surprise totale.

Beraldo, de départ certain à élément clé ?

Ce retournement change tout. Celui qu’on imaginait prêt à faire ses valises devient finalement un joker précieux dans l’esprit de Luis Enrique. En pleine confiance, l’entraîneur espagnol compte sur sa polyvalence et sa fraîcheur pour densifier l’arrière-garde du club.

À voir

Mercato ASSE : Bouchouari, l’offre qui fait tout basculer

Lire aussi :

Reste à savoir si Beraldo parviendra à « faire son trou », comme le résume Vincent Duluc, dans une défense où la concurrence reste féroce. Une chose est sûre : lui qui ne demandait qu’une opportunité devra désormais la saisir… puisqu’il n’a plus d’échappatoire.