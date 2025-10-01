Tension à l’OM : La fuite du nouveau logo sème la discorde !

L’OM est en pleine mutation identitaire. Mais cette initiative de Pablo Longoria est loin d’être un long fleuve tranquille. Une fuite non officielle du futur logo sème même déjà la division dans les rangs des supporters.

Le nouveau logo de l’OM divise avant son officialisation

L’Olympique de Marseille traverse une période faste avec trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Cela n’empêche pas sa direction de travailler sur une révolution interne. Le président Pablo Longoria veut écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de l’OM avec l’introduction d’un nouveau logo.

Le blason actuel est hérité de l’ère Christophe Bouchet et date d’une vingtaine d’années. Il est surtout associé à une période de disette sportive. L’OM n’ayant soulevé aucun trophée en plus d’une décennie. Pablo Longoria reste donc fidèle à sa volonté de « transformation du club vers l’avenir ». Il veut doter le club d’un symbole taillé pour l’ère numérique.

C’est dans ce contexte que des images de ce qui pourrait être le prochain logo de l’OM ont fuité sur les réseaux sociaux, notamment X. Ces caricatures seraient issues des dépôts effectués auprès de l’INPI par le cabinet LEGABRAND. Cette structure est déjà à l’origine du nouveau blason de la section féminine de l’OM, désormais appelée « les Marseillaises ».

Le cabinet LEGABRAND aurait été mandaté

Le cabinet LEGABRAND aurait été sollicité pour effectuer aussi le nouveau logo de l’équipe masculine. Ces images ont immédiatement semé la discorde chez les supporters de l’OM. Certains jugent cet éventuel blason « horrible » et appellent au « boycott ». Tandis que d’autres saluent son côté « épuré et moderne ». Ceux-ci le trouvent bien meilleur que l’actuel logo.

🚨 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗟𝗢𝗚𝗢 𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗞 !



Voici le nouveau logo de l’Olympique de Marseille, dont le brevet a été déposé en mai dernier.



Il est donc couleur « Bleu OM ».



🎨 @Saintetixx nous montre ce que ça donne sur le maillot.



Vous en pensez quoi ?



( @GlorieuxTonio ) pic.twitter.com/Kgh4aNhvup — MORDU2LOM (@Mordu2OM) October 1, 2025

Quoi qu’il en soit, rien n’est encore officiel. La direction de l’Olympique de Marseille ne s’est pas encore exprimée sur ce tumulte. Le choix final du futur logo de l’OM n’est donc pas arrêté, ce qui laisse la polémique s’intensifier avant même l’annonce officielle.