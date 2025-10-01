PSG : La surprise de Luis Enrique pour affronter le Barça !

Luis Enrique a réservé une surprise de taille pour le choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG. L’entraîneur parisien a convoqué Quentin Ndjantou, qui est pressenti pour disputer ses premières minutes sur la scène européenne.

PSG : Luis Enrique avec Quentin Ndjantou face au FC Barcelone

Luis Enrique a revu ses plans pour le choc de ce mercredi soir Barca-PSG. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se présente avec un effectif amputé par des blessures. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos ou encore Désiré Doué sont forfaits. Cette situation a poussé le technicien espagnol à piocher dans la réserve.

Lire aussi : PSG : Un cadre en colère contre Luis Enrique !

À voir

OL : Ligue Europa, l’arme secrète de Lyon contre Salzbourg

Deux jeunes talents ont ainsi rejoint le groupe de Luis Enrique. Il est question de Quentin Ndjantou et Mathis Jeangeal. Le premier mentionné s’est fait remarquer ces derniers jours au PSG. L’attaquant de 18 ans est entré en jeu le week-end dernier face à l’AJ Auxerre (2-0).

Ses performances, dont un triplé en Youth League contre l’Atalanta Bergame (5-1), ont convaincu Luis Enrique. RMC Sport révèle d’ailleurs que l’entraîneur parisien prévoit même d’offrir du temps de jeu à Quentin Ndjantou ce soir au stade Montjuïc. Tout dépendra du scénario du match.

Une mise à jour de la liste B du Paris SG

A noter que pour convoquer Quentin Ndjantou en Ligue des champions, le PSG a dû procéder à une mise à jour de sa Liste B auprès de l’UEFA. Le règlement de la compétition permet à chaque club de modifier cette liste 24 heures avant la rencontre. Le Paris SG a bien évidemment respecté cette règle.

Lire aussi : PSG : Luis Enrique lance un message émouvant à Al-Khelaïfi !

À voir

Tension à l’OM : La fuite du nouveau logo sème la discorde !

Le jeune joueur, est ainsi sur le point de faire ses premiers pas sur la scène européenne avec son club de cœur. Le tout dans l’un des matchs les plus attendus de cette deuxième journée de Ligue des champions. La composition d’équipe de Luis Enrique sera scrutée de très près.