PSG vs Barça : Lamine Yamal provoque le Paris SG !

Le jeune crack du FC Barcelone, Lamine Yamal lance un sérieux avertissement au PSG avant le choc en Ligue des Champions.

PSG vs Barça : Lamine Yamal lance les hostilités

Le PSG sait à quoi s’attendre ce mercredi soir. Face à Barcelone en Ligue des Champions, il devra contenir le feu follet Lamine Yamal. L’attaquant, libéré de toute crainte, aborde le duel comme une mission. Les Blaugranas attendent de pieds fermes les Parisiens. Pour eux, c’est l’heure de la revanche.

Les hommes de Luis Enrique leur ont infligé deux défaites amères lors des deux dernières confrontations. En 2021 d’abord (1-1 puis 1-4). En 2024 ensuite, malgré une défaite à Paris (2-3), le Paris SG a remporté la seconde manche (1-4). Pedri en conférence de presse a prévenu l’ogre parisien. Pas de cadeau pour le PSG ce soir. Quelques heures plus tard, Yamal reprend le relais. Il est prêt pour jouer un sale tour au Paris Saint-Germain.

Le jeune Espagnol revient en pleine forme. Pubis soigné, physique retrouvé, mental aiguisé. Il veut montrer tout son potentiel ce soir face au PSG. Sur Instagram, il s’affiche sûr de lui. « Je suis de retour, et la mission aussi », a-t-il écrit. Yamal ne doute pas. Paris est prévenu.

