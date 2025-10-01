OL : Ligue Europa, l’arme secrète de Lyon contre Salzbourg

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, assure que son équipe est prête pour affronter le RB Salzbourg en Ligue Europa, jeudi (21h) à Lyon.

OL-RB Salzbourg : Lyon vise une place dans le top 8

L’équipe de l’OL a bien démarré la Ligue Europa, en remportant son premier match contre le FC Utrecht au Pays-Bas (0-1). Lors de la deuxième journée, elle a l’avantage de recevoir son adversaire, le RB Salzbourg, au Groupama Stadium où elle a gagné les trois matchs disputés ce début de saison.

Lyon a l’opportunité de se hisser dans le top 8 de la phase de qualification. Il doit pour ce faire décrocher une victoire face au club autrichien, battu à domicile par le FC Porto (1-0), la semaine dernière.

Fonseca parie sur le collectif lyonnais contre Salzbourg

Paulo Fonseca dispose d’un groupe au complet pour affronter le RB Salzbourg. Justement, parlant de groupe, c’est le maître-mot de l’entraîneur portugais. Selon lui, la force de son équipe, c’est le collectif. « La star, c’est l’équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

« Je pense que lorsqu’un groupe travaille de cette manière et que l’équipe est la priorité de tous, il est difficile d’avoir un joueur qui pense différemment. Nous n’avons pas de star ici […], tous les joueurs comprennent l’importance de travailler ensemble », a indiqué le coach de l’Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca rassure : « Tous les joueurs sont prêts »

Sur une série de six victoires et une seule défaite en 7 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Lyon est en forme ce début de saison. Paulo Fonseca le confirme avant le match en coupe d’Europe. « Nous n’allons pas changer nos intentions ni notre structure, nous avons préparé l’essentiel pour ce match. Et, je pense que tous les joueurs sont prêts », a-t-il rassuré.