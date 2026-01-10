Mercato OL : Un départ surprise presque acté à Lyon

L’OL pensait avoir pansé une plaie béante depuis le départ d’Alexandre Lacazette. Quelques mois plus tard, le remède pourrait déjà être jeté. Sur les rives du Rhône, un dossier inattendu agite le mercato hivernal.

Mercato OL : Satriano, un pari estival déjà fragilisé

Recruté dans l’urgence des mois après le départ d’Alexandre Lacazette, Martin Satriano devait incarner la transition sans bruit. Un attaquant travailleur, international uruguayen, censé apporter profondeur et sobriété dans un OL en reconstruction. Sur le papier, le profil collait.

Lire aussi : Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre pour Satriano en Espagne

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne tente un pari totalement inattendu

Sur le terrain, la greffe n’a jamais vraiment pris. Peu décisif, parfois en manque de confiance, Satriano n’a pas réussi à s’imposer comme une évidence. À Lyon, où la patience est une denrée rare, le doute s’est rapidement installé, presque sournoisement.

L’Espagne comme porte de sortie crédible

Selon la presse ibérique, le Real Oviedo s’est positionné avec sérieux. Un intérêt qui n’a rien d’anodin pour un joueur en quête de temps de jeu et de sérénité. L’Espagne, souvent refuge des talents en transition, pourrait lui tendre les bras dès janvier. D’autant que la concurrence s’annonce féroce dans le Rhône. L’arrivée officialisée d’Endrick rebat les cartes offensives.

Dans ce contexte, Satriano voit son horizon se rétrécir, comme un attaquant coincé hors-jeu au mauvais moment. Faut-il déjà tourner la page ? La question divise en interne. Laisser partir un joueur recruté quelques mois plus tôt n’est jamais un aveu confortable. Mais le mercato est parfois surprenant. À Lyon, l’hiver pourrait emporter un pari estival.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick annoncé contre le LOSC en coupe de France

Mercato Lyon : Accord bouclé pour Nartey ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye entretient le mystère sur Szymanski !

Mercato : Lyon tente de récupérer un ancien joueur de l’OM