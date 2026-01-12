Mercato PSG : Dembélé, Ruiz, Barcola, Enrique pète un câble

Durant ce mercato hivernal, les rumeurs s’accumulent autour de certains joueurs du PSG, notamment Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Bradley Barcola. Luis Enrique est sorti du silence pour défendre son club.

Mercato PSG : Les fake news annoncées par Luis Enrique

Lors de son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu’au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, le club de la capitale négocierait une prolongation avec lui depuis plusieurs mois. Toutefois, le clan Dembélé et la direction du PSG n’arriveraient pas à trouver un accord sur le plan financier.

Alors que le PSG lui propose 30 millions d’euros, l’international français de 28 ans exigerait le double, soit 60 millions d’euros pour parapher un nouveau bail. De son côté, Bradley Barcola, en quête de plus reconnaissance sportive, hésiterait à donner une réponse au Paris SG concernant une prolongation.

Selon L’Équipe, l’ancien ailier de l’OL pourrait quitter les rangs du club de la capitale lors du prochain mercato estival. Surtout que plusieurs cadors de Premier League, notamment Liverpool, Arsenal, Manchester United et Tottenham, et le Bayern Munich seraient prêts à tout pour s’offrir les services de Bradley Barcola.

Toujours selon les rumeurs, Fabian Ruiz, dont le contrat expire en juin 2027, n’envisagerait pas un renouvellement avec le Paris SG et serait disposé à écouter l’offre de Galatasaray en vue d’un transfert l’été prochain. D’après le journal AS, les dirigeants parisiens réclameraient entre 30 et 40 millions d’euros pour laisser partir le milieu de terrain espagnol. Autant de rumeurs qui ont fini par exacerber Luis Enrique.

Avant le 16e de finale de Coupe de France face au Paris FC ce lundi, l’entraîneur des Rouge et Bleu a assuré que « ce sont des rumeurs. Il y en a tout le temps autour du PSG. On est habitué à ça. C’est privé. Il y a beaucoup de fake news, tout le temps, autour du PSG. On peut considérer que c’est important de déstabiliser le club, les joueurs, l’équipe. Ça ne va pas arriver. »

Luis Enrique a ajouté : « C’est normal d’avoir des négociations, d’avoir des moments plus ou plus importants pour nous. Mais ça reste privé, nous savons que ce que nous voulons. On est tranquille, calme. En ce moment, on cherche à déstabiliser notre club de l’extérieur, avec ce type de fake news. Il n’y a rien à voir avec la réalité. » Pourtant habitué aux rumeurs courant sur l’actualité de son club, le Paris Saint-Germain s’agace de voir les annonces se multiplier sur des problèmes qui n’en sont pas.

