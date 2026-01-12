Carnet noir : Après Gasset, une icône du foot français tombe

Un peu plus de deux semaines après le décès de Jean-Louis Gasset, une autre icône du football française s’est éteinte ce lundi matin. La triste nouvelle est confirmée par les proches de l’ancien entraîneur.

Après Gasset, Rolland Courbis est décédé !

L’Olympique de Marseille et le football français sont encore en deuil. Plus de deux semaines après Jean-Louis Gasset, enterré le 31 décembre passé à Montpellier, Rolland Courbis est décédé à l’âge de 72 ans, comme l’a annoncé RMC ce lundi. Ancien joueur et entraîneur emblématique, il était aussi devenu au fil des années une voix incontournable de la radio, où il intervenait régulièrement depuis plus de vingt ans.

« C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu lundi 12 janvier 2026, à l’âge de 72 ans. Figure marquante et attachante, Rolland Courbis a consacré sa vie au football avec talent, humanité et passion. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa compagne Clara, à ses enfants Olivia et Stéphane, à la Comtesse Ljuba Rizzoli, à ses proches, à ses collègues et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland », écrit RMC Sport sur son site officiel.

⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans.



Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026

Pendant plus de 20 ans, Rolland Courbis a marqué de son empreinte la vie de l’antenne de RMC. Il a su transmettre son amour du football : la culture du travail et de la progression, l’importance du collectif et le respect du jeu et des joueurs sans oublier le plaisir. Rolland Courbis, souvent surnommé « Coach Courbis », ancien footballeur, entraîneur et consultant sportif français, était connu du grand public pour sa voix et ses prises de position tranchées sur RMC.

Né le 12 août 1953 à Marseille, il a commencé sa carrière professionnelle comme défenseur, notamment à l’Olympique de Marseille, à l’AC Ajaccio, à l’Olympique Lyonnais et à Monaco. Il s’est reconverti ensuite comme entraîneur et est passé sur de nombreux bancs en France et à l’étranger : Bordeaux, Montpellier, Rennes, Ajaccio, Marseille, mais aussi des clubs à l’étranger (en Algérie et dans les pays du Golfe).

Depuis 2005, il est devenu une figure médiatique majeure en tant que consultant sur RMC, où il a commenté l’actualité du football avec son style direct, ses analyses pédagogiques et son accent marseillais reconnaissable. Sa voix et ses expressions sont devenues familières aux auditeurs des émissions de débat sportif et des soirées de matches, au point d’en faire l’une des « voix du sport » emblématiques de la station.

