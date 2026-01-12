Mercato OL : Accord trouvé pour le transfert d’un défenseur

L’OL a trouvé une porte de sortie à un jeune joueur formé au club rhodanien. Il va rejoindre définitivement un club dans le championnat croate.

Formé à l’OL, Téo Barisic n’a pas réussi à s’imposer dans le groupe professionnel, depuis son premier contrat signé en juin 2024. Paulo Fonseca ne compte pas sur lui. Cette saison, il n’a joué aucun match en Ligue 1, mais il a fait une brève apparition en Europa League, soit 21 minutes de jeu. Pour permettre au défenseur de 21 ans de lancer sa carrière, l’Olympique lyonnais a décidé de le transférer.

Selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé avec HNK Rijeka en Croatie pour son transfert définitif. Il sera cédé contre une indemnité légèrement inférieure à 0,5 M€, en plus d’un léger pourcentage sur une future vente, d’après les chiffres du quotidien sportif. Attendu à Rijeka, Téo Barisic va donc poursuivre sa carrière dans le pays d’origine de ses parents.

Pour rappel, le natif de Viriat (Ain) a été formé à Lyon entre 2017 et 2022. Capitaine de l’équipe Réserve, il a signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien, le 25 juin 2024. Il a fait sa première apparition en Ligue 1, le 17 mai 2025, lors de la victoire de l’OL contre Angers SCO (2-0). L’arrière latéral droit était encore sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2028.

