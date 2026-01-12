Rupture à l’OM : Robinio Vaz lourdement sanctionné !

Le divorce entre l’OM et Robinio Vaz semble désormais consommé. Son refus de prolonger son bail a rapidement entrainé des sanctions disciplinaires.

Mercato : Robinio Vaz écarté du groupe de l’OM

Tout se gâte entre l’Olympique de Marseille et Robinio Vaz ! L’attaquant de 18 ans était considéré comme la révélation du club. Il traverse désormais une crise majeure en interne. Les négociations pour étendre son contrat expirant en juin 2028 sont à l’arrêt. La raison ? L’OM refuse de céder aux exigences salariales de son jeune crack.

Ce désaccord contractuel a visiblement des répercussions sur son temps de jeu. L’Équipe rapporte que Robinio Vaz n’a plus participé aux entraînements collectifs depuis la défaite face au PSG lors du Trophée des Champions au Koweït. Il s’entraîne à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi.

À voir

Mercato PSG : Dembélé, Ruiz, Barcola, Enrique pète un câble

Lire aussi : Mercato OM : Un accord secret pour Robinio Vaz dévoilé !

L’entraîneur de l’OM semble donc se passer des services de son jeune crack. Sa mise à l’écart devrait même se concrétiser ce mardi. Puisque le natif de Mantes-la-Jolie devrait manquer le 16ème de finale de Coupe de France face au FC Bayeux, à Caen. Il ne sera sans doute pas sur la feuille de match.

L’AS Rome entame des négociations pour son transfert

La direction de l’OM a fourni des efforts considérables en vue de prolonger Robinio Vaz. Pablo Longoria et Medhi Benatia lui auraient proposé de multiplier son salaire par six afin d’étendre son bail. Cette démarche n’a pas porté ses fruits. Les dirigeants marseillais envisageraient désormais de le vendre dès cet hiver.

Ses prétendants devront débourser entre 25 et 30 millions d’euros pour son transfert. L’AS Rome reste notamment très attentive à l’évolution du dossier. Les responsables italiens auraient même déjà entamé des discussions préliminaires avec la direction de l’OM. La suite promet ainsi d’être très agitée pour Robinio Vaz.

Lire la suite sur Robinio Vaz :

Mercato OM : Départ de Robinio Vaz, la grosse annonce de la Roma

À voir

Mercato OL : Accord trouvé pour le transfert d’un défenseur

Mercato OM : L’Italie fonce sur Robinio Vaz, départ imminent ?

Mercato OM : Après Robinio Vaz, un autre départ en attaque