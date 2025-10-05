Havre AC – Stade Rennais : Les compos officielles dévoilées

Le Stade Rennais va tenter ce dimanche face au Havre AC de signer son premier succès à l’extérieur de la saison. Découvrez les compositions officielles de Didier Digard et Habib Beye.

Le Stade Rennais avec Cissé et Camara, sans Fofana ni Blas

À l’occasion de la septième journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace au Havre ce dimanche avec l’objectif de mettre fin à une série de deux matchs sans victoire. Pour ce déplacement, Habib Beye a choisi un onze en 3-5-2, sans Seko Fofana ni Ludovic Blas au coup d’envoi.

Djaoui Cissé et Mahdi Camara ont été choisis pour accompagner Valentin Rongier, de retour dans l’équipe, dans le milieu à trois du SRFC. Breel Embolo a été confirmé devant, aux côtés de Esteban Lepaul. Autre retour, celui de Przemysław Frankowski en piston droit.

En l’absence de Anthony Rouault (forfait pour raisons personnelles), Lilian Brassier jouera axe gauche de la défense à trois. Pour cela, l’entraîneur rennais Habib Beye doit composer sans son défenseur Anthony Rouault, absent pour des raisons personnelles. Ait-Boudlal, blessé, est aussi indisponible. En face, le coach havrais Didier Digard est privé de Stephan Zagadou et Élysée Logbo, blessés. Voici les compositions des deux équipes.

La compo du Havre

Gardien : Diaw

Défenseurs : Nego, Sangante (c), Lloris, Zouaoui

Milieux : Seko, Ebonog, Ndiaye

Attaquants : Namli, Mambimbi, Soumaré.

Le onze du Stade Rennais

Gardien : Samba

Défenseurs : Seidu, Jacquet, Brassier

Milieux : Frankowski, Camara, Rongier (c), Cissé, Merlin

Attaquants : Embolo, Lepaul.