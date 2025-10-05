Le Real Madrid craint le pire pour Mbappé, Alonso reste flou

Buteur contre Villareal samedi soir, Kylian Mbappé est sorti sur blessure et n’est pas encore forfait pour le rassemblement de l’équipe de France. Pour autant, Xabi Alonso ne se montre pas rassurant pour son attaquant.

Kylian Mbappé « a une gêne à la cheville »

Avant le déplacement du FC Barcelone à Séville ce dimanche après-midi, le Real Madrid s’est provisoirement emparé de la première place du classement de la Liga grâce à sa victoire contre Villarreal (3-1), à l’occasion de la huitième journée du championnat. Dernier buteur de la rencontre, Kylian Mbappé, touché à une cheville, n’a pas terminé le match.

Alors qu’il restait assis sur la pelouse, les médecins du Real Madrid sont rapidement entrés sur le terrain pour examiner la cheville droite du meilleur buteur du Paris SG. Il est finalement sorti du terrain en boitant, accompagné par les médecins et est tout de suite rentré aux vestiaires.

Remplacé par Rodrygo, l’international français est attendu à Clairefontaine ce lundi pour le rassemblement des Bleus avant les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan et l’Islande (10 et 13 octobre). En attendant l’avis des médecins de la sélection française, l’entraîneur des Merengues a donné des nouvelles de son joueur de 26 ans.

« Mbappé a une gêne à la cheville, Mastantuono (aussi sorti légèrement blessé, ndlr) est en surcharge musculaire. On verra, on continuera à les surveiller. Ils vont jouer avec leurs sélections nationales maintenant », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.