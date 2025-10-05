Ligue 2 : Coup dur pour l’ASSE après le succès à Montpellier

Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, l’ASSE est revenue de Montpellier avec un brillant succès (2-0) ce samedi, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 2. Mais après la rencontre, Eirik Horneland craint le pire pour deux de ses joueurs.

L’ASSE gagne à Montpellier, mais perd deux joueurs

Vainqueur de Montpellier HSC de Zoumana Camara, l’ASSE peut remercier son attaquant géorgien Zuriko Davitashvili pour son doublé. Cependant le club stéphanois a perdu deux joueurs sur blessures durant cette rencontre.

En effet, Chico Lamba et Augustine Boakye ont été remplacés à la pause par Dennis Appiah et Irvin Cardona après avoir ressenti des douleurs. Après le match, Eirik Horneland a donné des nouvelles de ses joueurs, qui ont des soucis aux adducteurs.

« Concernant Chico Lamba, il a eu un petit souci au niveau de l’adducteur. Ça s’explique aussi parce qu’on sort d’une semaine à trois matchs. On en était conscients. Il y a cette trêve internationale à gérer. En ce qui concerne Augustine Boakye, il a eu quelques difficultés avec les adducteurs également. Il y a là aussi le poids des trois dernières rencontres, disputées en seulement une semaine, et de l’énergie qu’il a mise dans ces rencontres », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Pas donc d’alerte grave à craindre selon le technicien norvégien, qui mise sur la trêve internationale pour permettre à ses joueurs de souffler. « Je pense que ce sont que de petites alertes et je croise les doigts pour qu’ils puissent revenir rapidement », a ajouté Eirik Horneland.