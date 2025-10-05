Mercato : Le PSG signe un phénomène pour remplacer Hakimi !

Dans quelques mois, Achraf Hakimi va quitter les rangs du PSG pour aller disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Pour compenser cette absence, Luis Enrique pourrait lancer un jeune crack dans le grand bain.

Mercato PSG : Un titi comme doublure d’Achraf Hakimi ?

Prêt à piocher dans le vivier du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a repéré un jeune talent. L’entraîneur du PSG apprécie particulièrement le latéral droit David Boly. À tel point que le tacticien espagnol a inscrit le titi sur la liste des joueurs pour disputer la Ligue des Champions cette saison. En interne, le défenseur de 16 ans fait déjà l’unanimité et est déjà considéré comme la prochaine doublure d’Achraf Hakimi.

« Il y a David Boly, 16 ans, dont tout le monde parle. Il paraît qu’il est fantastique. Mais les solutions sans Hakimi sont connues : soit Neves soit Zaïre-Emery soit Zabarnyi/Marquinhos. Elles passent toutes avant David Boly », a révélé Dominique Séverac dans un chat sur le site du journal Le Parisien.

David Boly, prochaine star du PSG ?

D’après plusieurs sources du PSG, Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de David Boly qu’il aurait volontiers intégré à l’effectif pendant la préparation estivale. Malheureusement, l’international français des moins de 17 ans s’était gravement blessé à l’épaule pendant l’Euro des Bleuets en mai dernier.

« Ce jeune a été blessé cet été, en match avec sa sélection. Il ne peut pas être avec nous. C’est dommage parce que nous voulions ce joueur avec nous. Il est très jeune, il a le temps d’être avec nous », expliquait Luis Enrique en conférence de presse en août passé.

Très sollicité la saison dernière, Achraf Hakimi repart pour un exercice chargé avec la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. David Boly ne sera pas la principale alternative de Luis Enrique, mais le titi pourrait bien avoir sa chance dans les prochains mois.